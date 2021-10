Le condizioni di Immobile in vista di Lazio-Inter: oggi nuovo test

Lazio-Inter si avvicina e potrebbe avere o vedersi privata di un protagonista d’eccezione. Resta il dubbio Immobile: le ultime sulle sue condizioni

Lazio e Inter si sfideranno sul campo in una partita che sul campo vuol dire tanto, tantissimo, in ottica scudetto e non solo. Una partita che, dopo gli alti e bassi di inizio stagione, gli uomini di Maurizio Sarri non vogliono sbagliare e proprio per questo il tecnico cercherà di affidarsi ai suoi uomini migliori.

Sicuramente la presenza di Ciro Immobile è fondamentale per Sarri. Dopo il fastidio accusato contro la Lokomotiv, l’attaccante spinge per il recupero lampo e vuole esserci contro l’Inter.

Lazio-Inter, provino per Immobile: l’attaccante tenta il recupero

L’attaccante non si vedeva in campo dal 30 settembre, ma ora punta il recupero in vista del big match di sabato. Il calciatore si è già sottoposto a controlli presso la clinica Paideia per avere il via libera per tornare sul campo. Il test avverrà già nella giornata di oggi e sarà una tappa decisiva in vista di sabato. Sarri dovrà già fare a meno di Francesco Acerbi squalificato: ora Immobile corre verso l’Inter, il suo recupero è fondamentale.