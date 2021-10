Calciomercato Inter, Thuram a gennaio | L’annuncio dalla Germania

In estate l’Inter ha provato a portare a Milan, Marcus Thuram. Ad ammetterlo è il Ds del Borussia Moenchengladbach, Eberl. Ecco le sue dichiarazioni

Marcus Thuram sarebbe potuto sbarcare in Italia per vestire la maglia dell’Inter. In estate vi abbiamo raccontato dell’interesse dei nerazzurri per l’attaccante del Borussia Moenchengladbach. E’ stata un’idea concreta da parte del club milanese dopo l’addio di Lukaku. L’infortunio del classe 1997 ha certamente bloccato il tutto.

L’interesse dell’Inter per Thuram è confermato direttamente dal Borussia Moenchengladbach: “C’era un’offerta ben precisa – ammette il Ds dei tedeschi, Eberl, alla ‘Bild’ – Ma prima di tutto Marcus non voleva andarsene, e poi, in realtà, non volevamo lasciarlo andare, anche se abbiamo valutato la proposta. In aggiunta poi è arrivato anche l’infortunio… Cessione a gennaio? Credo di no, non è nostro interesse”.