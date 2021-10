Dal Napoli alla Juventus: il calendario delle sette sorelle fino alla prossima sosta

Dal Napoli capolista alla Juventus inseguitrice: ecco il calendario delle “sette sorelle” fino alla prossima sosta per le Nazionali

La seconda sosta per le Nazionali, indigesta a molti, sta per volgere al termine. Sabato si torna in campo per iniziare il terzo mini-ciclo della stagione, che va dal prossimo weekend a quello del 6 e 7 novembre. In mezzo cinque turni di campionato e, per le cosiddette sette sorelle, gli impegni nelle coppe europee. Ecco il calendario di Napoli, Milan, Inter, Roma, Atalanta, Lazio e Juventus fino alla prossima sosta.

Napoli, il calendario fino alla prossima sosta

La capolista, ancora a punteggio pieno, riprenderà la corsa in campionato contro il Torino di Juric. Prima della trasferta sul campo della Roma di Mourinho la squadra di Spalletti sarà impegnata in Europa League contro il Legia Varsavia. Il match di ritorno in programma in Polonia precederà invece Napoli-Verona. Subito dopo la Roma ci sarà invece il turno infrasettimanale di Serie A contro il Bologna di Mihajlovic.

NAPOLI 21 PUNTI: Torino, ROMA, Bologna, SALERNITANA, Verona.

Milan in scia agli azzurri: il calendario dei rossoneri

La squadra di Pioli chiuderà il prossimo ciclo di partite con due scontri diretti, in trasferta contro la Roma e nel derby con l'Inter. I due impegni europei, tra andata e ritorno, vedranno il Milan opposto al Porto: i rossoneri si giocheranno il passaggio del turno in Champions League. Turno infrasettimanale in casa contro il Torino.

MILAN 19 PUNTI: Verona, BOLOGNA, Torino, ROMA, Inter.

Calendario Inter: da Lazio e Juve al derby col Milan

Calendario di fuoco per l'Inter di Simone Inzaghi. Nei prossimi cinque match i nerazzurri affronteranno Lazio, Juventus e Milan, e si giocheranno la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League nel doppio confronto con lo Sheriff, attualmente primo nel girone.

INTER 17 PUNTI: LAZIO, Juventus, EMPOLI, Udinese, MILAN.

Juventus, Napoli e Milan: il calendario della Roma di Mourinho

Tre scontri diretti anche per la Roma di Mourinho. Subito la trasferta sul campo della Juventus, in programma domenica sera, poi il Napoli capolista. In mezzo alla sfida con il Milan le due trasferte di Cagliari e Venezia e il doppio impegno in Conference League contro il Bodo/Glimt.

ROMA 15 PUNTI: JUVENTUS, Napoli, CAGLIARI, Milan, VENEZIA.

Il calendario della Lazio fino alla prossima sosta per le Nazionali

Biancocelesti costretti a rincorrere dopo il pesante ko di Bologna. All'Olimpico, sabato, arriverà l'Inter del grande ex Simone Inzaghi. Successivamente impegni tutti ostici sul campo del Verona, contro la Fiorentina di Italiano e a Bergamo, contro l'Atalanta. Il doppio impegno europeo è altrettanto complicato, contro il Marsiglia di Sampaoli.

LAZIO 11 PUNTI: Inter, VERONA, Fiorentina, ATALANTA, Salernitana.

Subito Roma e Inter: prima settimana cruciale per la Juventus di Allegri

Infine, la rincorsa in campionato della Juventus ripartirà da due scontri diretti: all’Allianz Stadium contro la Roma e nel derby d’Italia con l’Inter. I bianconeri affronteranno, a punteggio pieno, lo Zenit in Champions League. La trasferta di Verona e la Fiorentina per chiudere il mini-ciclo che dirà molto sulle possibilità di rimonta di Dybala e compagni. Ecco il calendario della squadra di Allegri:

JUVENTUS 11 PUNTI: Roma, INTER, Sassuolo, VERONA, Fiorentina.