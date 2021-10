Calciomercato Juventus | “Non sono felice”: colpo dal Psg già a gennaio

Georginio Wijnaldum non è felice al Psg. Il centrocampista olandese vorrebbe giocare di più. Non è da escludere un cambio di maglia a gennaio. Attenzione alla Juve

Georginio Wijnaldum non è per nulla felice del suo inizio di stagione con la maglia del Psg. Il centrocampista olandese pensava di giocare di più e di essere più al centro del progetto. Il calciatore classe 1990 è arrivato dal Liverpool a parametro zero, firmando un contratto fino al 30 giugno 2024: “Ero davvero felice di iniziare questa nuova esperienza e poi è successo che non ho giocato molto – spiega il calciatore a NOS -. Una situazione nuova per me, è difficile: non posso dire di essere totalmente felice perché non è ciò che mi aspettavo. Ma il calcio è anche questo dovrò imparare ad affrontare questi momenti lavorando sodo per risolvere la situazione. Sono un combattente e devo restare positivo”.

Parole che certificano un certo malumore ma allo stesso tempo la voglia di non arrendersi e provare a diventare un punto fermo del Psg. E’ evidente che se ciò non dovesse accadere nelle prossime settimane, a gennaio Wijnaldum potrebbe decidere di prendere una nuova strada.

In estate il calciatore è stato accostato a Inter e Barcellona ma la super offerta del Psg ha fatto saltare il banco. E’ evidente che se dovesse decidere di cambiare aria, servirà che si abbassi lo stipendio. Troppi i 10 milioni di euro percepiti attualmente. Il Decreto Crescita può venire in soccorso delle italiane ma potrebbe non bastare.

Idea per la Juventus

Tra le squadre alla ricerca di un centrocampista di esperienza c’è certamente la Juventus, che potrebbe pensare a Wijnaldum, qualora dovesse riuscire a piazzare Ramsey, finito nel mirino del Newcastle. Il centrocampista gallese sembra finalmente pronto a lasciare i bianconeri e tornare in Inghilterra.