Nel corso del Calciomercato Show su CMIT TV sono intervenuti Damiano Coccia ‘Er Faina’ ed Enrico Camelio. Il punto da Insigne a Vlahovic e Balotelli

Questa sera alla CMIT TV nel corso di Calciomercato Show è intervenuto anche Damiano Coccia ‘Er Faina’, che si è soffermato su Balotelli e la Nazionale: “Così la finiamo di giocare con le finte punte. Mario ha detto che è il sogno di ogni calciatore. Ad una chiamata risponderebbe presente e sarebbe anche pronto a fare panchina. Credo che Mario si sia adattato in questo percorso e ha capito finalmente cosa può essere. Penso che in Italia ci sia un timore reverenziale nei suoi confronti. Nessuno ha avuto la voglia di credere più in Mario. Qui non valorizziamo uno come Chiesa perchè ha 23 anni, figurati il bagaglio di problemi di Balotelli del passato. Sarebbe servito a tante squadre. Tanti attaccanti gli possono allacciare le scarpe. Ti dico per esempio Sanabria. Alle spalle di Immobile? Magari, ma anche in coppia. Capisco anche le società”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

INSIGNE E VLAHOVIC – “La situazione Insigne-Napoli si fa interessante. La scorsa settimana mi hanno detto che le parti dovrebbe essere un po’ più vicine nel dialogo. Tenterà fino all’ultimo di trattenerlo. Vlahovic? Per me è presto per parlarne. Me lo aspetto più all’estero. Nome? Il Tottenham“.

Una rapida battuta sulla Roma anche per Enrico Camelio: “La Roma deve fare uscire Diawara e Villar. Mourinho non li farà giocare”.