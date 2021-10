Asse Juventus-Real Madrid, piace ad Ancelotti: scambio con Allegri

Massimiliano Allegri sta provando a rilanciare definitivamente Adrien Rabiot, spingendolo a quella crescita tanto attesa e mai arrivata del tutto. Nel caso in cui non arrivasse il cambio di passo entro gennaio, potrebbe spuntare uno scambio suggestivo

Quella attuale deve essere la stagione della svolta definitiva per la carriera di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è giunto alla sua terza stagione alla Juventus senza però essere quasi mai riuscito a mostrare tutto il suo potenziale. L’ex PSG è in possesso di un enorme talento inespresso, e tifosi, ambiente e staff si aspettavano di vederlo sbocciare in queste stagioni alla Juventus. Così per ora non è stato ed anche con Allegri continua a viaggiare troppo a corrente alternata. Il tecnico livornese ha provato a responsabilizzarlo anche a suon di dichiarazioni e da lui richiede qualità, quantità ed anche un buon numero di gol. Componenti che per ora latitano, soprattutto nel segno della discontinuità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, scambio col Real Madrid: Rabiot fa gola ad Ancelotti

Rabiot per ora dunque non convince a pieno Allegri, a cui al contrario piacerebbe eccome un calciatore con le caratteristiche di Dani Ceballos, prossimo al rientro col Real Madrid ma tutt’altro che centrale nel progetto di Carlo Ancelotti. A sua volta il tecnico italiano del club spagnolo apprezzava parecchio Rabiot, anche recentemente con l’Everton. Il francese quindi, senza un cambio di marcia deciso, potrebbe essere una sorta di ‘sacrificio’ a gennaio per accontentare Allegri. Non è infatti da escludere, nel caso in cui se ne presentasse l’occasione, uno scambio alla pari tra due centrocampisti quasi coetanei e di pari valore economico, sui 30 milioni di euro circa a testa. Al Real servirebbe infatti un mediano più fisico, mentre alla Juve farebbe comodo un interprete più tecnico come Ceballos. Entrambi hanno i rispettivi accordi in scadenza 2023 con il calciatore del Real che percepisce uno stipendio sui 3 milioni e lo juventino che invece arriva a ben 7 di parte fissa.