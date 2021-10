Arriva la batosta: “Commisso, metti Vlahovic fuori rosa”

Continua a tenere banco in casa Fiorentina, e non solo, il futuro di Dusan Vlahovic dopo le parole del presidente Rocco Commisso sul rinnovo di contratto

Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sulla questione del prolungamento contrattuale di Dusan Vlahovic, continuano ad essere, inevitabilmente, al centro dell’attenzione. Nel comunicato ufficiale, diramato dal club Viola, il patron gigliato non ha usato giri di parole per spiegare la situazione che si è andata sviluppando nel corso di questi mesi: “La Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del club. La nostra offerta era stata, inoltre, nel tempo migliorata in più occasioni per venire incontro alle richieste sia di Dusan che del suo entourage, ma, nonostante i nostri sforzi, la proposta di rinnovo non è stata accettata“.

Parole dure che, nel contempo, hanno dato il la ad una ridda di voci di calciomercato. In particolare, la rivale di sempre, la Juventus, è stata accostata al centravanti serbo in vista della prossima stagione.

L’ex non perdona: “Metterei Vlahovic fuori rosa”

Tanti sono stati i commenti degli addetti ai lavori, e non solo, sul caso Vlahovic. L’ultimo, in ordine di tempo, ad intervenire sull’argomento è stato Ciccio Graziani, ex bomber e allenatore della Fiorentina: “Se fossi Commisso, lo lascerei fuori rosa per un anno e mezzo“, le parole che non lasciano spazio a dubbi rilasciate a ‘Radio Punto Nuovo’. Altro attaccante che può fare le valigie a breve è Andrea Belotti, in scadenza di contratto nel giugno prossimo. Al capitano del Torino, Graziani lancia un appello accorato: “Non rinnova? Mi dispiace. Se firmasse, diventerebbe definitivamente un simbolo del Toro“.