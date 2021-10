Fa tutto Raiola, addio Inter e sostituto già a gennaio

Uno dei protagonisti assoluti del mercato nerazzurro potrebbe essere Mino Raiola: il noto agente potrebbe orchestrare una staffetta in difesa

I nerazzurri hanno iniziato bene la stagione in campionato, mentre in Champions League le difficoltà sono state maggiori, ma la qualificazione agli ottavi è ancora alla portata. Nonostante il pesante rosso dell’ultimo bilancio, come ribadito da Beppe Marotta, i tifosi dell’Inter possono guardare con crescente ottimismo al futuro. La società meneghina potrà intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, anche se una cessione in estate non è da escludere: in soccorso alla dirigenza nerazzurra, in questo senso, potrebbe arrivare ancora una volta Mino Raiola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, addio in estate per de Vrij | Izzo subito a gennaio

Nelle manovre dei nerazzurri sul mercato potrebbe esserci una staffetta in difesa. Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, l’Inter starebbe valutando la cessione di Stefan de Vrij in estate (il centrale ha il contratto in scadenza nel 2023) ed il sostituto potrebbe arrivare già a gennaio: si tratta di Armando Izzo. Il difensore di origini campane del Torino è al centro degli interessi del club meneghino da diverso tempo, già in estate è stato vicino al trasferimento, e a gennaio potrebbe arrivare alla corte di Inzaghi. Dietro a questa doppia operazione ci sarebbe Mino Raiola, agente sia dell’olandese che dell’italiano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Izzo sta trovando poco spazio con i granata, forse anche perché la volontà di tutte le parti in causa è quella di salutarsi al più presto. I nerazzurri in casa Torino, però, non starebbero guardando solamente all’ex Genoa: al club meneghino, infatti, piace molto anche Bremer. Il brasiliano potrebbe essere uno dei principali obiettivi estivi dell’Inter per la difesa. Riguardo a de Vrij, invece, per la cessione bisogna guardare alla Premier League: in estate sono state Tottenham e Leicester a bussare alla porta di Marotta e Ausilio, ma non è da escludere l’inserimento di altri club inglesi.