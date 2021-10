Non l’ha presa benissimo Roberto Martinez, ct del Belgio, la decisione relativa al calcio di rigore dell’Italia. Le parole dell’allenatore

Si è chiusa con un piazzamento al terzo posto la Nations League dell’Italia di Roberto Mancini, capace di superare per 2-1 il Belgio di Martinez. Il ct dei Diavoli Rossi ha commentato quindi la partita in conferenza stampa, polemizzando anche sul rigore assegnato agli azzurri: “Certo è una sconfitta, ma bisogna anche analizzare gli aspetti positivi e globalmente la nostra prestazione lo è stata. Abbiamo reagito molto bene dopo lo svantaggio, la squadra ha mostrato coraggio e personalità. Abbiamo preso dei colpi, ma fino alla fine abbiamo avuto occasioni per tornare in partita e diversi giovani hanno fatto bene. Poi il calcio di rigore è una decisione che non condivido. Noi comunque dovevamo fare meglio, al di là di queste decisioni discutibili”.

ARBITRI – “Io sono sempre molto rispettoso nei confronti dell’arbitro, ma in un torneo del genere ci vuole tanta esperienza e servono arbitri che hanno già calcato questi palcoscenici. Non sono stati accordati due vantaggi e in generale c’è stata una prestazione così… nella quale il rigore è l’esempio perfetto. Eravamo molto frustrati per l’intervento del Var contro la Francia (il gol del potenziale 3-1 annullato a Lukaku, ndr), bisognerebbe responsabilizzare gli arbitri. Poi perché non è intervenuto oggi, quando l’arbitro aveva bisogna di una mano? E il giallo a Vertonghen? Solo a lui. La frustrazione è cresciuta man mano”.