Italia-Belgio, fascia a Donnarumma | È il più giovane capitano dopo Rivera

Gesto forte di Mancini, che affida la fascia di capitano a Donnarumma: è il più giovane capitano azzurro dopo Rivera

I fischi di San Siro sono stati uno dei temi più discussi e discutibili della settimana, ai quali Roberto Mancini ha voluto rispondere in maniera forte: contro il Belgio, per la finale terzo-quarto posto della Nations League, il CT ha affidato la fascia di capitano a Gianluigi Donnarumma. E l’Allianz Stadium ha riservato solamente applausi per il portiere della Nazionale e del PSG. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Oltre alla soddisfazione e alla fiducia di Mancini, per ‘Gigio’ c’è anche un nuovo record: a 22 anni, 7 mesi e 15 giorni è il più giovane capitano azzurro dopo Gianni Rivera, che di anni ne aveva appena 21 e 8 mesi nel 1965. Dopo i fischi, applausi e fascia di capitano: l’Italia è con Donnarumma.