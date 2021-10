Nel post partita di Italia-Belgio ha preso la parola anche Francesco Acerbi che ha analizzato le ultime due gare e i fischi a Donnarumma

Terzo posto agguantato dall’Italia in Nations League grazie al successo 2-1 sul Belgio. Una vittoria convincente che ha cancellato prontamente il ko contro la Spagna. Ad analizzare il tutto ci ha pensato Francesco Acerbi nel post-partita ai microfoni di ‘Sportmediaset’: “Nel percorso ci sta di inceppare una volta, dopo tante vittorie e il trofeo di Euro 2020. Poi gli spagnoli sono una squadra orribile da affrontare ed eravamo rimasti in dieci. Contenti di aver vinto e, come sempre, si va avanti. Sfida senza Lukaku? Il Belgio è forte, è primo nel ranking ma ci sono rimasto male, è vero: mi piace affrontare i giocatori più forti”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

FISCHIA A DONNARUMMA – “Non capisco veramente il perché di quei fischi, l’Italia è di tutti non c’è bisogno di fischiare. Fischi quando c’è PSG-Milan ma quando c’è l’Italia no. Ci sono poche parole da dire”.