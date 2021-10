Calciomercato, tre nuovi portieri | Dalla Spagna: caccia al dopo Szczesny

Non è iniziata benissimo la stagione di Szczesny, che è incappato nelle primissime uscite in un paio di errori gravi che sono costati punti alla Juventus. Dalla Spagna lanciano un occhio al futuro con tre profili

La Juventus si interroga sul futuro della propria porta alla luce dell’avvio complicato di Szczesny, apparso in fase calante. Il polacco infatti ha collezionato un paio di battute a vuoto piuttosto gravi nelle primissime uscite di campionato, facendo sorgere più di un dubbio sulla sua affidabilità anche in ottica futura. Per queste ragioni la Juventus potrebbe guardarsi intorno a caccia di un nuovo estremo difensore, anche se non sarà semplice liberarsi nel caso di Szczesny. L’ex Arsenal infatti ha un contratto lungo (2024) e uno stipendio importante da 7 milioni di euro netti molto difficile da smaltire. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, riscatto ‘juventino’: il precedente Ronaldo e le cifre monstre

LEGGI ANCHE >>> Italia-Belgio, fascia a Donnarumma | È il più giovane capitano dopo Rivera

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, da Leno a Sommer: tre per il dopo Szczesny

Intanto a proposito di Szczesny, dalla Spagna ‘Fichajes.net’ ipotizza ben tre profili in ottica Juve in caso di sostituzione del polacco nei prossimi mesi. Il primo è Bernd Leno, già accostato a Inter e bianconeri nel recente passato e col contratto in scadenza nel 2023. Il valore di mercato è in calo sotto i 20 milioni di euro ed ha perso anche la fiducia del tecnico Mikel Arteta, motivo per cui potrebbe anche partire. Il portale iberico si sofferma anche su Yassine Bounou del Siviglia che ha suscitato l’interesse di altre grandi squadre. Gli andalusi hanno in rosa anche Dmitrovic che nel caso potrebbe prenderne il posto da titolare. Il classe 1991 è in scadenza 2024 con un valore sui 18 milioni di euro. Il più esperto del trio è infine lo svizzero Yann Sommer, in scadenza 2023 e che potrebbe così chiudere la sua lunga militanza in Germania con un’avventura in Italia. Il suo valore di mercato è ormai sceso sotto i 10 milioni.