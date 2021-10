Pericolo Juventus, Conte si prende il bomber

Pericolo di calciomercato in casa Juventus, Conte potrebbe approdare al Newcastle e ottenere Icardi come rinforzo per l’attacco

Il cambio di proprietà accende i sogni dei tifosi del Newcastle. Grazie al sostegno dei nuovi ricchissimi proprietari, la società inglese si proporrà con grande forza sul mercato nelle prossime sessioni. Per la panchina si parla già del possibile approdo di Antonio Conte, ma grandi cambiamenti sembrano previsti anche in attacco. Già nei giorni scorsi si è parlato del possibile interessamento dei bianconeri per Mauro Icardi, forte attaccante del PSG seguito ormai da anni dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, c’è anche il Newcastle su Icardi del PSG

I torinesi, così come il Tottenham, conferma ‘dailymail.co.uk’, rischiano la beffa Icardi considerate le capacità economiche del Newcastle. Nella capitale francese, dal canto suo, il bomber argentino deve affrontare la forte concorrenza di Neymar, Kylian Mbappe e Lionel Messi. Nelle prossime sessioni potrebbe quindi vagliare la migliore opzione per il suo destino.