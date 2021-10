Calciomercato Juventus, bomba Dybala | Che affare con Kessie e Brozovic

Le ultime di calciomercato mettono in risalto la notizia giunta dalla Spagna che ha come protagonisti i big di Juventus, Inter e Milan: Dybala, Brozovic e Kessie

Addio alla Serie A, rispettivamente a Juventus, Inter e Milan, e tutti insieme appasionatamente nella stessa squadra. E’ questo lo scenario a dir poco clamoroso che ipotizza ‘Defensacentral.com’. Paulo Dybala, Marcelo Brozovic e Franck Kessie: tre big con il contratto a termine alla fine della stagione e che, stando al portale spagnolo, sono finiti nel mirino di Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, Dybala vicino al rinnovo. ‘Allarme’ Inter e Milan: il Real può tentare Brozovic e Kessie

Considerata la crisi, il presidente del Real Madrid valuta concretamente la possibilità di rafforzare la squadra ora nelle mani di Ancelotti con quei giocatori prendibili a parametro zero a partire di gennaio 2022 perché in scadenza di contratto. L’obiettivo è insomma ripetere l’operazione Alaba e, naturalmente, in cima a questa lista di sette calciatori c’è lui, Kylian Mbappe. A seguire Paul Pogba, tornato a far sognare i tifosi bianconeri, poi Rudiger del Chelsea (accostato pure alla Juve), Sule del Bayern e i sopracitati Dybala, Brozovic e Kessie. Questi ultimi due, specie l’ivoriano considerate le richieste e l’ampia distanza col Milan, sono per il Real sicuramente i più ‘abbordabili’ parametri zero della Serie A. Di sicuro molto più del numero dieci della Juventus, con la quale sta per trovare un accordo per il prolungamento.