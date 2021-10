Pioli sorride a metà: c’è la data per il ritorno di Ibrahimovic

Le ultime da casa Milan sul ritorno in campo di Ibrahimovic e Giroud, c’è la data per il ritorno in campo dello svedese

Stefano Pioli inizia a sorridere per il vicino rientro di Ibrahimovic e Giroud. Ieri, l’attaccante francese è tornato ad allenarsi in gruppo e avrà dunque una settimana di tempo per trovare la forma migliore in vista del match di sabato prossimo contro il Verona. Smaltito il problema alla schiena, Giroud avrà modo di dar seguito alle ottime prestazioni sciorinate all’inizio della sua nuova avventura in rossonero. Per il ritorno in campo di Ibrahimovic, invece, bisognerà attendere ancora.

Lo svedese, riporta ‘Tuttosport’, dovrebbe essere agli ultimi giorni di programma personalizzato e da martedì pomeriggio potrebbe rientrare in gruppo. Il suo obiettivo, però, sarebbe quello di tornare in condizione ottimale per la sfida di martedì 19 contro il Porto, nella quale i rossoneri si giocano molto del loro futuro cammino in Champions League.