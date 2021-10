Calabria svela il segreto del Milan: “E’ merito suo!”

Le parole di Davide Calabria, pilastro del Milan di Stefano Pioli. Il terzino dice la sua sui fischi a Donnarumma, Ibrahimovic e Pioli

Davide Calabria è uno dei protagonisti della rinascita del Milan. Dal possibile addio due estati fa, alla Nazionale. Domani avrebbe dovuto giocare dal primo minuto, in Italia-Belgio ma un piccolo problema muscolare lo ha fermato.

E’ tornato a casa, a Milanello, dove proverà a recuperare per essere subito a disposizione di Pioli, già contro il Verona. Calabria, cresciuto nel vivaio rossonero ha il Milan nel sangue e in estate è arrivato il rinnovo: “Sono davvero contento al Milan – ammette il giocatore ai microfoni di Dribbling -, ho rinnovato da poco, indosso spesso la fascia da capitano e siamo davanti in classifica. La convocazione in Nazionale è stata la ciliegina sulla torta”.

Pioli e Ibra fondamentali – “Col mister ho avuto qualche screzio quando arrivò, adesso ci intendiamo a meraviglia – prosegue Calabria -. Zlatan mi ha trasmesso la mentalità del lavoro e della vittoria. Non vuole perdere mai. Se siamo dove siamo gran parte del merito è suo”.

Fischi a Donnarumma – “Siamo dei lavoratori e ognuno di noi fa le scelte migliori per la propria carriera prendendosi ovviamente le proprie responsabilità. Non avrei fatto una contestazione del genere, quando indossiamo la maglia azzurra siamo tutti uguali e dobbiamo remare nella stessa direzione”.