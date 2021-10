Milan, doppio allenamento con Giroud. Le ultime su Calabria

Per il Milan di Stefano Pioli doppia sessione di allenamento. Le buone notizie sono legate a Olivier Giroud. Ancora out Ibrahimovic. Si attendono novità su Calabria

Nella giornata di ieri il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi, dopo aver usufruito di tre giorni liberi. La squadra – senza i Nazionali – ha riabbracciato Olivier Giroud, che ha definitivamente smaltino il problema alla schiena.

L’infortunio è alle spalle e il mister si augura di rivedere il bomber delle prime due giornate di campionato. Anche oggi sono arrivate buone notizie da Milanello per quanto riguarda l’ex Chelsea: il calciatore si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, sia nell’allenamento del mattino che in quello del pomeriggio. Facile, a questo punto, ipotizzare una maglia da titolare contro il Verona per Giroud. Per Zlatan Ibrahimovic, invece, l’obiettivo è di riuscire a giocare uno spezzone. Lo svedese, come raccontato in questi giorni, sta meglio ma anche oggi ha svolto un lavoro personalizza al pari di Krunic e Bakayoko.

Non ci sono novità, invece, per quanto riguarda Davide Calabria. Ne sapremo di più nella giornata di domani ma da Milanello filtra ottimismo. Il problema muscolare del terzino italiano, accusato in Nazionale, non dovrebbe essere nulla di grave.