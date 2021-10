Infortunio per Calabria: il terzino del Milan lascia il ritiro

Arrivano brutte notizie per Stefano Pioli dal ritiro della Nazionale italiana. Davide Calabria ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro e non sarà disponibile per la finale per il terzo e quarto posto di Nations League contro il Belgio, in programma domani all’Allianz Stadium. Il terzino rossonero lascerà il ritiro per fare rientro a Milanello e sottoporsi agli esami strumentali del caso. Milan di nuovo in ansia.