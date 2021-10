Calciomercato, follia Guardiola | Scambio con Mahrez in Serie A

Nuovo obiettivo di calciomercato in Serie A per il Manchester City di Pep Guardiola: proposto Mahrez per arrivare a Hernandez del Milan

Il Milan di Stefano Pioli, in questo inizio di stagione, può contare su un Theo Hernandez in grandissima forma anche in Nazionale. Il terzino sinistro francese, già baluardo del club rossonero, si sta affermando pure con la maglia della Francia di Didier Deschamps come testimonia il gol in semifinale di Nations League ed è finito nelle mire di molti top club europei. Da tempo è noto l’interessamento del Psg, ma attenzione al tentativo di sorpasso da parte del Manchester City di Pep Guardiola.

Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘Fichajes.net’, in particolare, il Milan non sarebbe intenzionato a scendere sotto i 50 milioni di euro per il cartellino di Theo Hernandez, ma il club di Premier League potrebbe decidere anche di mettere sul piatto qualche contropartita, una su tutte: Riyad Mahrez, fantasista dell’organico di Guardiola, per operare uno scambio alla pari.