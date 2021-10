La verità di Leonardo su Donnarumma | Bordate al Real Madrid

Da Donnarumma a Mbappe, il direttore sportivo del Psg Leonardo parla a tutto tondo al Festival dello Sport: accuse al Real Madrid

Intervenuto al Festival dello Sport in corso a Trento, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo ha parlato di due dei nomi più discussi del mercato: Donnarumma e Mbappe. Il primo in estate ha lasciato il Milan per trasferirsi proprio a Parigi, il secondo potrebbe finire al Real Madrid. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sul portiere Leonardo è chiaro: “Non abbiamo contattato Donnarumma prima di giugno, quando il Milan prendendo Maignan ad aprile lo ha fatto diventare un calciatore libero. Non abbiamo mai lavorato per farlo andare via a parametro zero”.

Leonardo contro il Real Madrid: “E’ da sazionare”

Quello che invece vorrebbe fare il Real Madrid con Mbappe: “E’ una situazione diversa. Il Real Madrid da due anni parla pubblicamente di Mbappe: è una mancanza di rispetto, qualcosa da sanzionare”. Il dirigente del club transalpino è chiaro: “Parliamo di uno dei migliori calciatori al mondo e vogliamo tenerlo con noi. E’ un gioiello, non possiamo pensare ad un suo addio. Se lui, Messi e Neymar funzionano, diventano una cosa unica”.