Mino Raiola, agente di Gigio Donnarumma, si sfoga dopo i recenti fischi in Italia-Spagna e manda un messaggio anche al Milan

Commentando i recenti fischi contro Donnarumma durante Italia-Spagna, Mino Raiola non lascia spazio a interpretazioni. Il suo messaggio colpisce la tifoseria e la dirigenza del Milan: “Sono disgustato dai fischi a Gigio, e adesso mi chiedo perché il Milan non sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione, per difenderlo in qualche modo, dopo che su un ponte di Milano è comparso quell’ignobile striscione – le sue parole riportate dal ‘Corriere dello Sport’ – Vogliamo parlare delle minacce? Ha per caso ammazzato qualcuno? Non mi risulta. La verità è che il Milan non ha saputo o potuto tenerlo. Prova a chiedere a chiunque, se padre, cosa avrebbe consigliato al proprio figlio: restare al Milan o andare al Paris Saint Germain?”.

Milan, Raiola critica la dirigenza dopo il caso Donnarumma

Raiola ha proseguito la sua disamina: “È vergognoso che una parte della tifoseria se la sia presa con un ragazzo che non ha fatto niente di male, la cui colpa sarebbe semplicemente quella di aver esercitato il diritto di libera scelta. Al Milan è rimasto fedele nei momenti più bui e difficili della società”.

LA DELUSIONE – “Trovo altrettanto strano e molto deludente che il Milan, che conosce la verità, non abbia preso le distanze da questo inaccettabile e ingiusto comportamento”.