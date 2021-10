Non solo Newcastle, Conte in Serie A | Destinazione choc: c’è la data!

Si continua a parlare del possibile ritorno in panchina di Antonio Conte: destinazione clamorosa in Serie A. Tutti i dettagli

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza del possibile ritorno in panchina di Antonio Conte. È infatti ufficiale il cambio di proprietà in casa Newcastle: il club inglese è passato al fondo di investimento saudita facente capo del ricchissimo principe Mohamed bin Salman. E il primo nome per la panchina è quello dell'ex tecnico dell'Inter già accostato in Premier League ad Arsenal e Manchester United, oltre che al Barcellona in Spagna.

Non è da escludere però nemmeno il possibile ritorno in Serie A. E la destinazione è clamorosa: la Sisal, infatti, quota Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan a ‘solo’ 9.00 a partire dal 2022, quando scade il contratto dell’attuale tecnico rossonero. La panchina di Pioli è saldissima e il tecnico emiliano sta anche trattando il rinnovo, ma per la sua successione tra qualche anno potrebbe esserci anche l’ex Inter.