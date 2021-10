Roma, caos Zalewski: arrivano le scuse UFFICIALI

Roma, caso Zalewski: arrivano le scuse del trapper Zep Dembo. Il messaggio pubblicato sui social

Zep Dembo, amico di Zalewski che ha condiviso il video che sta facendo discutere in casa Roma, si scusa sui social. Il trapper ha pubblicato un messaggio su Instagram dopo l’accaduto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Questo il messaggio di scuse: “Ieri sera ho pubblicato una storia con una battuta infelice. È stata colpa di una mia leggerezza, non corrisponde alla verità e voglio scusarmi con tutti. Mi è dispiaciuto molto mettere in difficoltà il calciatore della Roma che tra l’altro avevo conosciuto in quel momento perché mangiavamo nello stesso ristorante. Sono contro tutti i tipi di droghe, non era mia intenzione offendere nessuno. Mi scuso ancora, soprattutto con quelli a cui ho involontariamente arrecato problemi. D’ora in poi sarò molto più attento a parlare pubblicamente”.