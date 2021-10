Roma-Zalewski, caos per il video sui social: colloquio con Mourinho, cosa è successo

Roma, caos per un video apparso sui social: colloquio tra Mourinho e Zalewski, la ricostruzione dell’accaduto

Non è un momento sicuramente semplice per Nicola Zalewski, che due settimane fa ha perso il papà Krzystof. Una vicenda che ha scosso anche lo spogliatoio della Roma, che si è stretto intorno al ragazzo, così come Mourinho che gli ha espresso la sua vicinanza in conferenza stampa e gli ha concesso anche qualche minuto nel derby. In queste ore invece sta circolando in rete un video con alcuni amici: “Mourinho, stasera pippiamo…”, dice uno dei ragazzi presenti con il talento polacco. Zalewski non si è reso conto della situazione, “lo hanno messo in mezzo”, trapela da fonti vicino al giocatore.

Il filmato è ovviamente arrivato a Trigoria e ai dirigenti giallorossi. Mourinho ha subito voluto un colloquio con Zalewski, che ovviamente è molto dispiaciuto per l’accaduto. Ma il portoghese, d’accordo con il club, non ha comunque intenzione di gettare la croce addosso a un ragazzo che sta vivendo un momento difficilissimo: “Per lui è una nuova realtà questa”, aveva detto Mou. Possibile che arrivi una multa, ma senza andare oltre. Il talento polacco, che di recente ha anche esordito in nazionale, sa di aver sbagliato ed è consapevole di dover fare maggiore attenzione sui social. Ma la Roma continuerà a stargli accanto.