Vlahovic scatena l’effetto domino, che intreccio di bomber

Il futuro di Dusan Vlahovic infiammerà le prossime settimane e mesi di mercato: l’addio alla Fiorentina e gli intrecci con un altro bomber.

L’annuncio da parte della Fiorentina sul rinnovo naufragato di Dusan Vlahovic ha già scatenato il calciomercato in vista della prossima stagione, o chissà, anche quello di gennaio. La permanenza del serbo in viola è ormai impossibile oltre la fine del campionato e anche a media scadenza rischia di complicarsi. Su di lui si scatenano gli appetiti di numerosi top club e si crea un particolare intreccio che lo coinvolge.

Calciomercato, Vlahovic lascia Firenze: occhio all’intreccio con Belotti

Come raccontato dalla CMIT TV, la Juventus spinge per Vlahovic, ma bisogna fare attenzione all’interessamento delle squadre di Premier League. In particolare, Tottenham e Manchester City fanno sul serio e hanno le possibilità economiche per spuntarla. Con l’addio ormai sempre più vicino, la Fiorentina dal canto suo pensa a come sostituirlo e una pista potrebbe portare ad Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ non rinnoverà con il Torino, le richieste di ingaggio del centravanti della Nazionale sono comunque importanti, tra i 3,5 e i 4 milioni di euro. Ci sono anche proposte all’estero, ma non bisogna dimenticare l’Inter, che ad agosto lo aveva sostanzialmente ‘bloccato’, prima di virare su Correa.