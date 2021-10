Vlahovic sul mercato, Fiorentina al lavoro sul sostituto

Continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic, sempre più lontano da Firenze: la Viola già al lavoro sul sostituto

Tutti pazzi per Dusan Vlahovic, classe 2000 già capace di oltre 20 gol in Serie A. Dopo le parole di Rocco Commisso la rottura sembra totale ed il futuro dell'attaccante serbo sembra sempre più lontano da Firenze. Su Vlahovic ci sono grandi club esteri e italiani, come la Juventus e il Milan, e la prossima estate si preannuncia una cessione. Nel frattempo, a supporto di questo scenario, la Fiorentina starebbe già lavorando sul sostituto.



Calciomercato Fiorentina, sostituto Vlahovic | Scamacca, Berardi e Belotti in lista

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la Fiorentina starebbe lavorando già per trovare un sostituto di Dusan Vlahovic sul mercato. Nella lista di nomi stilata da Burdisso, in particolare, ci sarebbero due giocatori nel Sassuolo in vetta: Domenico Berardi e Gianluca Scamacca. Già in estate la 'Viola' ha tentato un approccio per i due attaccanti della Nazionale, ma il prossimo assalto potrebbe essere quello decisivo.

Oltre ai due neroverdi, poi, la Fiorentina non molla la presa nemmeno su Andrea Belotti. Il capitano granata non ha ancora rinnovato e potrebbe lasciare il Torino a prezzi di saldo, magari già a gennaio. Inoltre, occhi aperti anche su Borja Mayoral: lo spagnolo non rientra nei piani di Mourinho e vorrebbe una nuova avventura già a gennaio. L’esperienza viola potrebbe intrigare l’attaccante del Real Madrid. Infine, ritorno di fiamma anche per Piatek: il polacco conosce bene il calcio italiano e potrebbe rappresentare la scommessa giusta. Vlahovic, in tutto questo, è sempre più lontano.