Italia, bocciatura senza appello: “Abbiamo giocato in 9”

Oltre al rosso di Leonardo Bonucci nella semifinale di Nations League tra Italia e Spagna, fa discutere anche un altro calciatore

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La sconfitta dell’Italia di Roberto Mancini nella semifinale di Nations League, contro la Spagna di Luis Enrique, continua a far discutere. Al centro dell’attenzione è finito Leonardo Bonucci, espulso al minuto 42 per doppia ammonizione sul risultato di 1-0 a favore delle ‘Furie Rosse’ grazie al gol di Ferran Torres. Nel recupero del primo tempo è, poi, arrivato anche il raddoppio e la doppietta personale del calciatore del Manchester City di Pep Guardiola. Lorenzo Pellegrini ha accorciato le distanze nel finale, salvando l’orgoglio dei campioni d’Europa in carica per più di un tempo in inferiorità numerica. Ma c’è anche un altro calciatore della Juventus, entrato nella ripresa, che è finito nel mirino della critica per la sua prestazione, ritenuta non sufficiente.

LEGGI ANCHE>>>Italia-Spagna, Mancini: “Dispiace per Donnarumma. Bonucci doveva stare attento”

Italia, bocciatissimo: “Con lui abbiamo giocato in 9”

Stiamo parlando di Moise Kean, centravanti tornato in bianconero nella scorsa sessione di calciomercato dall’Everton dopo la parentesi, positiva, al Paris Saint-Germain. Entrato al posto di Lorenzo Insigne al 58′, il 21enne attaccante nativo di Vercelli non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. E il giornalista Fabio Ravezzani, attraverso il suo account Twitter, non le ha mandate a dire, usando anche l’ironia. “Era francamente impossibile rimontare la Spagna giocando in 10. Ancor di più in 9, quando è entrato Kean. Scherzi a parte, grande Chiesa. Male Bonucci, Bastoni, Insigne e Barella. Amen: siamo campioni d’Europa. La Nations League emoziona solo Ceferin“. Adesso, ci aspetta la finalina per il terzo posto con la perdente della sfida di questa sera tra il Belgio di Lukaku e la Francia dei fratelli Hernandez.