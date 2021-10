Italia-Spagna 1-2: Furie Rosse in finale di Nations League

Italia-Spagna 1-2: la squadra di Luis Enrique è la prima finalista della Nations League. Decide la doppietta di Ferran Torres

Si interrompe a 37 la striscia di risultati utili consecutivi dell’Italia campione d’Europa. La Spagna vince a San Siro nella prima semifinale di Nations League e stacca il pass per la finale: decide la doppietta di Ferran Torres nel primo tempo. Gli azzurri sono costretti in inferiorità numerica per più di 45 minuti e, nonostante il gol di Pellegrini che riaccende le speranze nel finale, non riescono a rimontare le Furie Rosse. La squadra di Luis Enrique è così la prima finalista in attesa di Belgio–Francia di domani, in programma all’Allianz Stadium di Torino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

ITALIA-SPAGNA 1-2: 17′, 45’+2 Ferran Torres (S), 83′ Pellegrini (I)