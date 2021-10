Italia-Spagna, ingenuità Bonucci: i social non lo perdonano

Primo tempo nerissimo per l’Italia, che va all’intervallo sotto di due gol e in 10: Bonucci espulso fa esplodere i social

L’Italia è sotto di due gol all’intervallo nella semifinale di Nations League contro la Spagna. Ferran Torres per il momento firma la doppietta che spedisce gli uomini di Luis Enrique alla partita di domenica sera. Match sicuramente condizionato anche dall’espulsione di Leonardo Bonucci, che prende due gialli decisamente ingenui in pochi minuti. E i social non perdonano il giocatore della Juventus: “Veramente basita, ve lo giuro Bonucci non tornare a Torino te lo dico”, “Bonucci può andare a mangiare la pastasciutta!”, “Bonucci, ne devi mangiare di paella asciutta fatta con la roba congelata della findus”, scherzano in tanti con la citazione del centrale azzurro dopo la vittoria in finale di Euro 2020.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

E ancora: “Il problema è che è stupido prendere la prima ammonizione per proteste. Cosa protesti a fare? Quando mai un arbitro ha cambiato idea?”, “A parte gli scherzi, ho rivisto l’espulsione di Bonucci e il giallo è netto, guarda Busquets e mette il gomito”, “Chi pensa che la gomitata sia involontaria non ha mai giocato a calcio”. Bonucci sul banco degli imputati per aver commesso in maniera consapevole il fallo che gli è costato il secondo giallo.



Chi pensa che la gomitata sia involontaria non ha mai giocato a calcio.#ItaliaSpagna #ITAESP #NationsLeague #Bonucci — ¶istogol blasta Laggente (@Pistogolblasta2) October 6, 2021

Espulsione di #Bonucci giustissima, ma più del secondo giallo io mi concentrerei sul primo: da difensore centrale e capitano ha preso un giallo per protestare come un folle perché ci hanno fischiato contro un fallo in attacco. Boh. #ItaliaSpagna — Leonardo Mazzeo (@leon_mazz) October 6, 2021

Il problema non è se fosse giusta o no la seconda ammonizione. È che è stupido prendere la prima per proteste. Cosa protesti a fare? Quando mai un arbitro ha cambiato idea? #Bonucci — Stefano Ciciliot (@StefanoCiciliot) October 6, 2021

Bonucci può andare a mangiare la pastasciutta!😀#ItaliaSpagna — Danila Villa (@danila_villa) October 6, 2021