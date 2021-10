La Juventus ha intrapreso una nuova linea sul mercato e questo condizionerà anche la caccia al nuovo attaccante

La rottura tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina ha aperto diversi scenari di calciomercato per la prossima stagione. Juventus, Inter e Milan si sono affacciate alla finestra di Commisso per assicurarsi l’attaccante gigliato il prima possibile: una corsa che potrebbe non avere una concorrente, secondo Lionello Savasta.

Calciomercato Juventus, addio bomber: “Basta spese folli”

Ai microfoni di ‘Top Planet’, l’opinionista ha voluto escludere la Juventus dalla corsa al centravanti serbo, vero e proprio autore della salvezza della Fiorentina nella scorsa stagione: “Il club bianconero non farà investimenti di questo livello per diverso tempo” ha spiegato Savasta. “Non hanno preso Donnarumma gratis perché l’ingaggio chiesto era ritenuto fuori dai parametri”. Il principale problema sarebbe legato agli ingaggi: “La politica degli stipendi alti alla Juventus è finita e non parteciperà ad aste e spese folli per alcuni anni”.

Intanto c’è il rischio che Vlahovic possa partire anche a gennaio, con i 60 milioni offerti dall’Atletico Madrid in estate pronti a tornare di moda. Quella sarebbe la cifra che, infatti, il presidente della Fiorentina vorrebbe provare a incassare per la cessione del serbo. Con l’ambiente toscano che ha già iniziato a bersagliare il giocatore sui social, starà a Italiano valutare se impiegarlo regolarmente in campo da titolare o se rivedere l’assetto tattico della sua squadra.