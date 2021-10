Svolta sui rinnovi in casa Inter, l'annuncio dopo le nazionali

L’Inter sta per mettere fine ad una delle telenovele più intricate del suo mercato: dopo la sosta delle nazionali arriverà il rinnovo

La seconda sosta delle nazionali della stagione arriva proprio quando le big del calcio italiano stavano prendendo il ritmo, ma non tutti i mali vengono per nuocere. I nerazzurri hanno assorbito gli addii estivi e si stanno adattando nel migliore dei modi ai metodi di Simone Inzaghi, così la dirigenza meneghina è tornata a lavorare sui rinnovi. Proprio in questo senso potrebbero esserci ottime notizie per l'Inter: ci sarebbe la fumata bianca per il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez.



Calciomercato Inter, fumata bianca per Lautaro | Le cifre del rinnovo

Non c'è più la 'LuLa', orfana di Lukaku, ma Lautaro Martinez è pronto a rilanciare il proprio ruolo all'interno del club meneghino. Secondo quanto rivelato dal 'Corriere dello Sport', infatti, la fumata bianca per il rinnovo di contratto del 'Toro' con l'Inter ci sarà al rientro dalla sosta delle nazionali. Per l'attaccante argentino sarebbe pronto un contratto da 6,2 milioni a stagione più bonus legati alle vittorie e alle reti.

Un accordo importante, che porterà Lautaro ad una dimensione contrattuale che meglio si confà a quella raggiunta in campo. Il numero ’10’ dell’Inter si sta confermando anche quest’anno come un top player, imponendosi anche con il cambio allenatore. La crescita effettuata nei due anni di Antonio Conte, infatti, sta dando i suoi frutti e dopo essere diventato campione con l’Argentina in estate ora si appresta a firmare il rinnovo con i nerazzurri. Lautaro-Inter è un’accoppiata destinata a rimanere ancora per qualche anno: anche perché nel nuovo contratto non sarà presente nessuna clausola rescissoria.