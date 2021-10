Ancelotti fa sul serio: sfuma l’occasione per la Juve e Marotta

Juventus e Inter a caccia sul mercato delle occasioni a parametro zero per la prossima estate. Ma c’è il Real Madrid di Ancelotti sulla strada delle due big italiane

Occasione dalla Germania per Juventus e Inter, che potrebbero porre le basi per un corposo restyling nel reparto difensivo in vista della prossima stagione. Niklas Sule è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e senza rinnovo su libererebbe a parametro zero in estate dal sodalizio campione di Germania. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Le due big italiane guardano con attenzione sl 26enne difensore tedesco in caso di partenze eccellenti nel settore arretrato, ma dovranno comunque battagliare con la concorrenza per portarlo in Serie A. Stando infatti alla stampa spagnola, precisamente il portale ‘Fichajes.net’, su Sule si sarebbero posati gli occhi del Real Madrid, in difficoltà in difesa nello scacchiere di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus e Inter: pericolo Real Madrid per Sule

I ‘Blancos’ hanno messo sotto la lente d’ingrandimento il duttile difensore della nazionale teutonica e potrebbero presto sondare il terreno con l’entourage del giocatore se non rinnovasse l’accordo in scadenza con il Bayern. Ma non solo il Real sulla strada di Juve e Inter: occhio al pressing dalla Premier League, con Arsenal e Chelsea alla finestra per Sule.