Juventus e non solo: ‘occasione’ a zero dalla Germania

Potrebbe far gola alle big di Serie A il profilo del tedesco in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Ecco tutti i dettagli, ostacoli in primis

Non rinnova e forse non rinnoverà. Parliamo di Niklas Sule, centrale tedesco in forza al Bayern Monaco e in scadenza di contratto a giugno. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania ci sono problemi tra lui e la dirigenza bavarese per il prolungamento. Insomma, sono tutt’altro che scarse le possibilità di una sua partenza a zero alla fine di questa stagione. Non a caso circolano già voci circa un suo eventuale trasloco in Premier League, dove vanta un buon numero di ammiratori. Sule può però interessare a qualche big di Serie A. Per esempio alla Juventus, chiamata in estate a un restyling del reparto arretrato. Ai bianconeri piace molto Rudiger, sul quale è forte proprio il Bayern, ma a Cherubini e soci può stuzzicare pure il centrale numero 4 dei bavaresi, una montagna di 195 centimetri all’occorrenza anche terzino destro. Oltre che ai bianconeri, Sule potrebbe trovare consensi nella Capitale, sponda Roma targata José Mourinho (al portoghese farebbe comodo un difensore di tale esperienza), e in casa Inter come eventuale post Skriniar o primissima alternativa al terzetto difensivo titolare.

Calciomercato Juventus, Roma e Inter: ecco gli ostacoli per Sule

Sono almeno tre gli ostacoli che incontrerebbero le big italiane per Sule: il primo è la concorrenza, rappresentata in primis da società inglesi che sappiamo essere oggi molto più ricche delle nostrane; il secondo l’ingaggio attuale del tedesco, circa 4 milioni di euro netti. Ma potendo arrivare a zero, alle potenziali acquirenti lui e chi lo rappresenta chiederanno sicuramente cifre più alte; il terzo è lo stesso Sule, che come tutti i calciatori tedeschi di certo non ha l’Italia e il campionato italiano in cima alle sue preferenze per il futuro.