Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Marotta al lavoro sui rinnovi

Non c’è solamente il rinnovo di Lautaro sull’agenda di Marotta, l’Inter sarebbe già al lavoro per diversi prolungamenti di contratto

L’estate dei campioni d’Italia è stata particolarmente delicata e poteva portare i nerazzurri ad un pesante downgrade rispetto alla scorsa stagione: e, invece, Marotta e Ausilio hanno compiuto un lavoro eccezionale. La scelta di Simone Inzaghi per la panchina si sta rivelando particolarmente azzeccata, così come i giocatori arrivati per sostituire Hakimi e Lukaku. Ora la dirigenza dell’Inter può pensare al futuro con ottimismo e sta lavorando al rinnovo di alcuni dei suoi pezzi pregiati. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Rinnovi pronti anche per Barella, Skriniar e altri

L’ottimismo per il rinnovo di Lautaro Martinez lo registriamo da diverse settimane e, dopo la pausa per le nazionali, potrebbe arrivare il tanto atteso annuncio. Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, però, l’Inter starebbe lavorando sul prolungamento di contratto anche di altri dei suoi gioielli: dopo l’attaccante argentino il primo nome sulla lista di Marotta dei giocatori da blindare sarebbe quello di Nicolò Barella. L’ex Cagliari riceverà un adeguamento di contratto, che si è meritato sul campo, e verrà messo in sicurezza dai nerazzurri da eventuali assalti sul mercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Destino similare a quello di Barella, poi, potrebbe spettare a Milan Skriniar. Anche il difensore dovrà ricevere un adeguamento di contratto e prolungare il suo legame con i nerazzurri. Chi si è conquistato la fiducia e la stima della società in questo inizio di stagione, inoltre, è Federico Dimarco: anche per lui si spalancano le porte del rinnovo. L’Inter lavora al futuro e, per prima cosa, pensa a blindare i suoi gioielli.