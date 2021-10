Probabili formazioni, diretta tv e calciomercato: focus su Italia-Spagna

Approfondimento su Italia-Spagna valevole per le semifinali di Nations League. Da Insigne a Raspadori e Alonso: ecco le probabili formazioni e le ultime di calciomercato

Cresce l’attesa per il big match tra Italia e Spagna in programma stasera al ‘Meazza’ e valevole per le semifinali di Nations League. I Campioni d’Europa di Mancini tornano ad affrontare le ‘Furie Rosse’ esattamente tre mesi dopo un’altra semifinale, quella di Euro2020 che vide trionfare gli azzurri ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Chiesa, a segno il 6 luglio scorso, e compagni cercheranno di mettere nuovamente ko gli spagnoli guidati da Luis Enrique, che invece a loro volta punteranno a vendicare proprio la sconfitta rimediata a Wembley. Da Raspadori a Insigne passando per Ferran Torres e Marcos Alonso, il focus di Calciomercato.it su Italia-Spagna tra probabili formazioni, diretta tv e mercato.

LEGGI ANCHE >>> Pirlo ricomincia da una panchina italiana, destinazione clamorosa

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SPAGNA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. Ct Mancini

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Merino; Sarabia, Oyarzabal, Ferran Torres. Ct Luis Enrique

ARBITRO: Karasev (Russia)

VAR: Van Boekel (Olanda)

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

DOVE VEDERLA

Il fischio di inizio di Italia-Spagna, in programma allo stadio ‘Meazza’ di Milano, ci sarà alle 20.45. Il match sarà trasmesso da ‘Rai Uno’ e potrà essere seguito, in diretta testuale, su Calciomercato.it.

Italia-Spagna, da Chiesa a Raspadori: gli azzurri al centro del calciomercato

Italia-Spagna ha anche il ‘sapore’ di calciomercato. Tanti, infatti, gli azzurri protagonisti di rumors e indiscrezioni o che semplicemente saranno guardati con attenzioni dai club concorrenti italiani così come da quelli stranieri. Su tutti Federico Chiesa, oggi probabilmente il talento più prezioso e con maggiore appeal all’estero. Ma la Juventus non ha ovviamente alcuna intenzione di privarsene, a meno di proposte davvero clamorose (100 milioni?) che al momento nessuno sembra intenzionato a offrire. Barella viene subito dopo al figlio d’arte e anche lui piace a mezza Europa, quella che conta. L’Inter è però pronta a blindarlo raddoppiando o quasi il suo attuale ingaggio (2,5 milioni) e portando la scadenza odierna del contratto (2024) fino a giugno 2025 se non addirittura 2026. Poi c’è Insigne, sempre in scadenza di contratto anche se nell’ultima settimana ci sono stati dei passi avanti per il prolungamento del contratto. L’incontro tra il suo agente e il patron del Napoli De Laurentiis, svelato da CM.IT, va visto come una piccola svolta in positivo.

Il quarto nome può essere Raspadori, talento del Sassuolo nel mirino soprattutto dell’Inter. Il classe 2000 dovrebbe però partire dalla panchina. Titolare indiscusso resta invece ‘Gigio’ Donnarumma, ma per lui più che in chiave mercato (al Psg è appena arrivato ed è blindatissimo) Italia-Spagna sarà una gara a forte rischio fischi. I fischi dei suoi ex tifosi del Milan. In tal senso ha già avuto un assaggio con un eloquente striscione…

Italia-Spagna, Alonso e Ferran Torres vecchie-nuove ‘idee’ per la Serie A

Fronte Spagna possiamo invece fare due nomi di giocatori con possibili risvolti mercatari per la Serie A. Principalmente Marcos Alonso, titolare sì del Chelsea di Tuchel ma tutt’ora in scadenza nel 2023. La prossima estate potrebbe dunque essere l’ultima ‘occasione’ per il club di Abramovich per intascare qualche milione dalla cessione dell’ex Fiorentina. Il classe ’90 è stimatissimo dall’Inter, la quale può tornare su di lui in caso di addio di Perisic. L’altro nome è quello del 21enne Ferran Torres, prima che andasse al Manchester City un profilo ambito pure dalla Juventus. Alla corte di Guardiola l’esterno spagnolo fatica a imporsi, o comunque a trovare spazio con regolarità, per cui non è da escludere un suo ritorno in orbita bianconera. Del resto i rapporti tra ‘Citizens’ e ‘Vecchia Signora’ sono eccellenti…