Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio accelerano: doppio incontro per la firma

Non solo Lautaro Martinez: l’Inter lavora per i rinnovi di contratto degli altri big della rosa di Simone Inzaghi

Non solo Lautaro Martinez. L'Inter pianifica i rinnovi degli altri big della rosa di Simone Inzaghi. Tutto fatto per il 'Toro' argentino che prossimamente metterà nero su bianco al nuovo accordo con la società campione d'Italia.

Marotta e Ausilio non si fermano però a Lautaro e trattano il prolungamento di altri due big nerazzurri come Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Evidentemente la questione più scottante è quella inerente al centrocampista croato, in scadenza il prossimo giugno.

Calciomercato Inter, rinnovi Brozovic e Barella: la situazione

L’intento dell’Inter è chiaro: trattenere l’ex Dinamo Zagabria a Milano come riporta ‘Sky Sport’. Brozovic resta un elemento basilare dello scacchiere interista anche con Inzaghi e dopo la sosta delle nazionali è previsto un incontro tra la dirigenza di Viale della Liberazione e i rappresentanti del centrocampista classe ’92 per cercare di arrivare ad un’intesa sul rinnovo.

L’Inter si sta muovendo concretamente inoltre anche per Barella, con l’obiettivo di blindarlo oltre il 2024 con adeguamento dell’ingaggio. Il Ds Ausilio ha già incontrato a Kiev l’agente dell’ex Cagliari, mettendo le basi sulle cifre e la volontà di proseguire insieme il matrimonio.