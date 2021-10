Calciomercato, affare Vlahovic | Doppio annuncio Juventus e Inter

Intreccio di calciomercato tra Juventus e Inter. Obiettivo comune, dopo le parole di Commisso, è il bomber Vlahovic della Fiorentina

Un fulmine a ciel sereno. Le dichiarazioni del presidente Rocco Commisso su Dusan Vlahovic hanno dato uno scossone improvviso al calciomercato italiano e non solo. Il patron della Fiorentina è voluto uscire allo scoperto, annunciando che il giovane centravanti serbo ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo del contratto con i viola. Un annuncio che ha fatto drizzare le antenne ai top club della Serie A e del resto d’Europa. Ma a smorzare l’entusiasmo dei tifosi ci ha pensato subito Tony Damascelli: “Vlahovic è il profilo giusto per la Juventus e per qualsiasi altra squadra, ma i margini per portarlo a Torino in questo momento sono zero – ha detto il noto giornalista sportivo a ‘Radio Radio’ – Non ci sono i soldi per comprare un giocatore di quel valore economico: vanno ancora pagati quelli che sono in prestito come ad esempio Morata. E’ soltanto un sogno irrealizzabile per molti, compresa la stessa Inter, che peraltro a differenza della Juve non ha nemmeno un azionista alle spalle”.