Italia-Spagna, striscione contro Donnarumma a Milano

Striscione con insulto per Gigio Donnarumma a Milano in vista di Italia-Spagna, i tifosi del Milan non perdonano il passaggio estivo al PSG

Ritorno amaro per Gigio Donnarumma a Milano. Salutato il Milan la scorsa estate per approdare al PSG a parametro zero, il portiere non è stato ancora perdonato dai suoi ex tifosi. Così, in vista del match di domani tra Italia e Spagna, in programma a San Siro, su un ponte vicino all’albergo del ritiro della Nazionale a Milano è apparso uno striscione molto eloquente e corredato da un insulto finale.

“Donnarumma, a Milano non sarai mai più il benvenuto”. Chiaro il messaggio mandato al giovane portiere, che non sta trascorrendo un periodo felice con la maglia dei parigini.