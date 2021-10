Juventus avanti tutta: non solo Dybala, pronte altre firme

Caccia ai rinnovi in casa Juventus. Oltre a Dybala vanno risolte definitivamente le situazioni legate a Cuadrado, Bernardeschi e non solo

Capitolo rinnovi apertissimo in casa Juventus. I bianconeri lavorano al prolungamento contrattuale di diversi calciatori a scadenza giugno 2022 che altrimenti potrebbero andare via a costo zero. Se la questione più spinosa, quella legata a Paulo Dybala, è in via di risoluzione con lieto fine, andranno presto sciolti i dubbi anche su altri elementi della rosa di Allegri. ‘Sportmediaset’ fa il punto della situazione a partire da Juan Cuadrado che è un punto di forza della Juventus dal punto di vista tecnico, e dovrebbe andare verso la firma di un nuovo accordo fino al 2023, con possibile opzione. Il colombiano ha già deciso di rimanere e la palla passa a Lucci e Cherubini per ratificare il tutto. L’intesa di massima c’è e mancano solo i dettagli. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Capello stronca la Juventus: “Ecco perché è fuori dalla corsa scudetto”

LEGGI ANCHE >>> Pirlo ricomincia da una panchina italiana, destinazione clamorosa

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Calciomercato Juventus, rinnovi in bilico: da Bernardeschi a Perin

Ben diversa è la questione Federico Bernardeschi, che dall’Europeo in poi ha dato segnali di ripresa ed ora il suo addio è meno probabile rispetto ad una manciata di mesi fa. Le condizioni per il rinnovo sono però due: l’esterno dovrà convincere dal punto di vista tecnico Allegri, mentre la seconda riguarda un taglio di stipendio. L’ex viola guadagna 4 milioni attualmente e la Juve non vorrebbe andare oltre i 2,5/3.

Chiudono il quadro Perin e De Sciglio che vivono condizioni non troppo lontane da quelle di Bernardeschi. Anche nel loro caso potrebbero restare ma solo con un nuovo accordo ritoccato al ribasso. Tra i due ad avere più chance è l’estremo difensore, vista la necessità della Juventus di avere un vice-Szczesny di livello.