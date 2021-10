Capello stronca la Juventus: “Ecco perché è fuori dalla corsa scudetto”

La Juventus non ha avuto un inizio di stagione esaltante, ma ora sta recuperando terreno in campionato. Capello spiazza tutti

Molti si aspettavano un inizio di stagione diverso dalla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, invece, hanno avuto una partenza lentissima, piazzandosi addirittura tra gli ultimissimi posti in classifica dopo poche giornate e con un solo punto in tre partite. Ora la situazione sembra cambiata in positivo, con la Vecchia Signora che è tornata a macinare punti, anche se con un po’ di discontinuità sotto il profilo del gioco. Nonostante le tre vittorie consecutive portate a termine in campionato, però, la Juventus è ancora lontana dalla vetta della classifica, occupata dal Napoli ed è ancora al settimo posto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una situazione che, secondo Fabio Capello, è già irrecuperabile, almeno per quanto riguarda le ambizioni di scudetto. I partenopei, infatti, ma anche Inter e Milan, corrono e non poco, staccando tutte le altre. Un gruppetto di testa che non vuole compiere passi falsi; Luciano Spalletti tenta la fuga e chi sta dietro, per ora, può solo sperare che il momento magico del Napoli finisca presto.

Capello dà la Juventus fuori dai giochi: niente scudetto

Le parole di Capello ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ sono chiare su quali possano essere le ambizioni bianconere, almeno in Serie A: “Juve fuori dal discorso scudetto? Per me sì. La Juventus è già troppo lontana dal vertice e ha tante squadre davanti. È un campionato molto combattuto e se devi recuperare punti a Napoli, Milan, Inter e Roma diventa complicato”.