La Juventus a caccia di un nuovo centravanti per la prossima stagione. Non c’è solo Vlahovic nei radar della dirigenza bianconera

La Juventus è a caccia di un profilo giovane ma di qualità in attacco in vista della prossima stagione. Vlahovic resta il principale obiettivo soprattutto in caso di mancato riscatto di Morata, con il serbo al momento lontano dal rinnovo con la Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo Dybala, arriva la svolta attesa della Juventus

Il classe 2000 non è l’unico centravanti però finito nei radar delle dirigenza della Continassa per abbassare ulteriormente l’età anagrafica del reparto dopo gli arrivi l’ultima estate di Kean e Kaio Jorge, senza dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, torna di moda Werner per l’attacco di Allegri

La Juve è pronta a dare una nuova scossa nel settore avanzato del campo e stando alla stampa inglese potrebbe presto tornare sotto per Timo Werner, già in passato nelle grazie degli uomini mercato bianconeri. Il nazionale tedesco starebbe riflettendo sul suo futuro, chiuso al Chelsea dall’arrivo dell’ex interista Lukaku. Il minutaggio per l’ex Lipsia è diminuito sensibilmente, con il giocatore che cercherebbe una soluzione per tornare a giocare con continuità.

La ‘Vecchia Signora’ monitora con attenzione gli scenari su Werner e sarebbe in pole in caso di partenza da Londra del bomber classe ’96. L’attaccante in estate fu accostato anche all’Inter proprio per il dopo Lukaku, ma l’avversaria principale per la Juventus potrebbe essere il Bayern Monaco, alle prese con la possibile eredità di Lewandowski. Il Chelsea comunque non sarebbe disposto a fare sconti e valuterebbe Werner intorno ai 60 milioni di euro.