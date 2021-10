Rinnovo Dybala, arriva la svolta attesa della Juventus

Sul fronte rinnovo Dybala arriva l’attesa svolta per la Juventus: la mossa dell’agente spiana la strada alla fumata bianca

Fumata bianconera in arrivo per Paulo Dybala. L’attesa svolta sul rinnovo sembrerebbe essere arrivata. Come raccontato da Calciomercato.it, mancava un piccolo tassello per l’accordo sul rinnovo di contratto e il puzzle sarebbe stato completato. A scriverlo è ‘goal.com’, secondo cui gli avvocati sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli sul nuovo contratto che legherà la Joya alla Juventus fino a giugno 2025. Altri tre anni che allontanano l’incubo di un addio a parametro zero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Rinnovo Dybala, l’agente lascia Torino: svolta Juventus

La nostra redazione vi ha raccontato gli incontri avvenuti negli ultimi mesi con le parti che hanno limato la distanza. Il club aveva proposto un contratto da 8 milioni di euro più bonus per un totale di 12 milioni, mentre il calciatore voleva un milione in più, toccando i 13 tra parte fissa e bonus. L’intesa sarebbe stata raggiunta e a dimostrarlo c’è il ritorno in Argentina dell’agente di Dybala che dopo mesi a Torino ha fatto ritorno in patria. Un segnale che la trattativa è ormai conclusa: la Juve e la Joya continueranno insieme.