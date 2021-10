Irrompe la Premier League: Inter e Juventus nei guai

Juventus e Inter condividono un obiettivo per rinforzare il centrocampo in sede di calciomercato: irrompe la Premier League, colpo a rischio

Juventus e Inter arrivano bene alla seconda sosta stagionale. In particolare i bianconeri, che si stanno rilanciando dopo il buio iniziale di risultati e prestazioni. La ‘Vecchia Signora’ viene da 4 successi consecutivi tra campionato e Champions League, gli ultimi due molto significativi ai danni del Chelsea campione d’Europa e dei cugini del Torino. Segnali chiari di ripresa, Allegri sembra aver ritrovato quell’equilibrio che tanto cerca nelle sue squadre. Qualche difficoltà in più nelle ultime uscite per l’Inter, che comunque dimostra di saper soffrire e cavarsela alla grande anche nelle situazioni intricate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La scorsa sessione estiva di calciomercato è stata a dir poco in salita per tutti e due i club, a maggior ragione il lavoro sul campo e in allenamento sarà fondamentale. Le società, però, non rimangono con le mani in mano e mantengono sempre elevata la concentrazione riguardo possibili occasioni per rinforzare la rosa. A tal proposito, arriva un annuncio su un obiettivo comune per il centrocampo.

La Premier irrompe sul centrocampista: ansia Juventus e Inter

La Juve avrà bisogno di potenziare la mediana nel prossimo futuro. In estate è arrivato solo Locatelli: le sue qualità sono sotto gli occhi di tutto, ma è impensabile che possano bastare ad alzare l’asticella nel reparto. La ‘Beneamata’, invece, si guarda attorno, considerando le difficoltà per il rinnovo di Brozovic e il forte interesse dei top club per Barella. A bianconeri e nerazzurri piace non poco il profilo di Donny van de Beek, il quale al Manchester United non trova spazio e potrebbe rivelarsi una ghiotta opportunità già per gennaio.

Arriva, però, un annuncio sul futuro dell’olandese – in scadenza di contratto giugno 2025 – da Marcel Brands, direttore sportivo dell’Everton, squadra che ha già provato di recente ad acquistare il classe ’97. “Donny era nella nostra lista degli obiettivi – dice Brands ai microfoni di ‘NOS’ -, ma la dirigenza dello United ci ha detto che una sua partenza non era in programma. Nuova possibilità per gennaio? Dipende dalla volontà dei ‘Red Devils’. E siamo all’inizio di ottobre, quindi possono succedere molte cose come gli infortuni. Lo United gioca su diversi fronti, difficile fare previsioni ora”.