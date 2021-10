Non arriva il rinnovo di Sergi Roberto con il Barcellona. Il calciatore, accostato all’Inter, vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno

Sembra potesse arrivare a fine estate il rinnovo di Sergi Roberto con il Barcellona ma così non è stato. Il calciatore, che il prossimo 7 febbraio compirà 30 anni, potrebbe dunque cambiare presto squadra.

La trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno, risulta attualmente bloccata, come ha confermato l’agente del giocatore, Josep Maria Orobitg, a ‘MundoDeportivo’: “Oggi tutto è bloccato, anche se le trattative potrebbero ripartire in qualsiasi momento”.

Sergi Roberto, capace di giocare a centrocampo ma soprattutto come terzino destro, potrebbe, certamente, rappresentare un’opportunità per molte squadre, che sono alla ricerca di un rinforzo di esperienza. In estate il nome del classe 1992 è stato accostato con insistenza all’Inter. Chissà che il suo nome non torni, presto, di moda per il club nerazzurro.