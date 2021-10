Due big ‘spaventano’ l’Inter: Barella via ad una condizione

Tra gli intoccabili di casa Inter c’è Nicolò Barella, pilastro del centrocampo che però piace anche ad un paio di big europee

Da Conte ad Inzaghi ma con lo stesso identico pilastro inamovibile a centrocampo. Si tratta di Nicolò Barella, autentico motore della mediana dell’Inter capace di alternare al meglio le due fasi e di non risentire minimamente del cambio di allenatore. Il centrocampista di origini sarde ha messo peraltro a referto già un gol e cinque assist, a testimonianza dell’importanza anche strettamente numerica del suo apporto in campo. Il contratto del campione d’Europa scadrà a giugno 2024 e si parla anche di rinnovo da tempo. L’Inter infatti ha tutta l’intenzione di blindare come possibile il proprio gioiello. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Real e PSG spaventano per Barella

A dispetto della ferma volontà di entrambe le parti di proseguire insieme, dalla Spagna rilanciano due opzioni estere. Secondo quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’, Nicolo Barella, che è nell’agenda di Real Madrid e Paris Saint-Germain, dopo la straripante crescita tra Inter e nazionale, ha aumentato le sue pretese finanziarie per continuare a giocare in Italia. La fonte iberica parla di una richiesta da ben 10 milioni di euro a stagione, cifra eccessiva per gli standard del club. In questo caso Barella rappresenterebbe ipotesi ghiotta e redditizia per le big europee. In particolare il PSG sarebbe poi il favorito, in caso di mancato rinnovo, avendo ampie disponibilità economiche. Tuttavia Florentino Perez non sarebbe disposto a tirarsi indietro dalla corsa al centrocampista che comunque dal canto suo non ha manifestato alcuna volontà pubblica di cambiare aria. Se in questa stagione non farà un passo avanti in Champions League, Barella potrebbe però partire in estate.