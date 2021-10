Inter a -3 da Napoli e Milan e +3 sulla Juventus | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della settima giornata. Da Milan e Juventus a Inter, Napoli e Roma: la classifica senza Var

Nuovo appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nella settima giornata ci sono stati alcuni episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Orsato è tornato due volte sui suoi passi, convalidando i gol di Beto e Forestieri in Sampdoria-Udinese: non c’è fuorigioco. Nel posticipo tra Atalanta e Milan, invece, a Di Bello era sfuggito il tocco di mano di Messias che ha portato al rigore per i bergamaschi.

Serie A, settima giornata: risultati e classifica senza Var

Cagliari-Venezia 1-1

Salernitana-Genoa 1-0

Torino-Juventus 0-1

Sassuolo-Inter 1-2

Bologna-Lazio 3-0

Sampdoria-Udinese 3-1

Verona-Spezia 4-0

Fiorentina-Napoli 1-2

Roma-Empoli 2-0

Atalanta-Milan 1-3

CLASSIFICA REALE: Napoli punti 21, Milan 19, Inter 17, Roma 15, Fiorentina 12, Lazio 11, Juventus 11, Bologna 11, Atalanta 11, Empoli 9, Torino 8, Udinese 8, Verona 8, Sassuolo 7, Sampdoria 6, Genoa 5, Venezia 5, Salernitana 4, Spezia 4, Cagliari 3.

CLASSIFICA SENZA VAR: Napoli punti 19, Milan 19, Inter 16, Atalanta 14, Juventus 13, Roma 13, Lazio 11, Bologna 11, Fiorentina 9, Empoli 9, Sampdoria 8, Genoa 8, Torino 8, Udinese 7, Sassuolo 7, Verona 7, Venezia 5, Salernitana 4, Spezia 4, Cagliari 3.