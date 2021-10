La Juventus è in pole per Vlahovic: ecco il piano di Cherubini

Calciomercato Juventus: Vlahovic tentenna e fa spazientire Commisso e la Fiorentina. Bianconeri in pole: ecco il piano

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Si fa sempre più in salita il rinnovo con la Fiorentina di Dusan Vlahovic. Si è complicata la trattativa tra le parti per il prolungamento del contratto, e Commisso inizia a spazientirsi. L’entourage dell’attaccante serbo avrebbe infatti alzato ulteriormente le richieste: il centravanti tentenna e alla finestra c’è sempre la Juventus. Come riportato da ‘Tuttosport’, i bianconeri sono in pole in vista del prossimo calciomercato estivo. Ecco il piano di Cherubini. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Napoli e il rinnovo di Insigne: “C’è stato un disgelo”

Calciomercato Juventus, il piano per Dusan Vlahovic

Il quotidiano torinese fa il punto sul futuro di Vlahovic. La Juve è in vantaggio e ha due strade per arrivare al gioiello serbo e convincere la Fiorentina: quella del prestito biennale con obbligo di riscatto più bonus (stessa formula usata per Chiesa e Locatelli), oppure un’operazione allargata con l’inserimento di una o due contropartite tecniche per abbassare il conguaglio economico. In ogni caso, in caso di mancato rinnovo la Fiorentina continua comunque a chiedere almeno 60 milioni di euro per Vlahovic. Si profilano mesi piuttosto infuocati.