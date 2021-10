Vlahovic alleato della Juventus, la richiesta che fa saltare tutto

Calciomercato Juventus: si complica la trattativa per il rinnovo di Vlahovic in casa Fiorentina. Bianconeri alla finestra

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

“L’agente di Vlahovic un giorno fa una cosa, un altro giorno ne fa un’altra. Spero solo che rispettino la Fiorentina, Firenze e Commisso. Sto facendo il massimo per lui e ho da sempre un grande rapporto con Dusan”. In un’intervista rilasciata negli scorsi giorni dopo il ritiro del Premio Nereo Rocco a Firenze, Rocco Commisso si è espresso così sulla trattativa per il rinnovo di Vlahovic. Nel mirino del patron viola ci sono gli agenti del gioiello serbo classe 2000: le parti non hanno ancora raggiunto un accordo e, stando alle ultime indiscrezioni, l’entourage avrebbe alzato le richieste. Ecco gli ultimi aggiornamenti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Bocciatura Juventus, la certezza: “Ad Allegri non piace”

Calciomercato Juventus, Vlahovic-Fiorentina: si complica il rinnovo

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, si sta complicando la trattativa tra la Fiorentina e gli agenti di Vlahovic: la società viola ha fatto un’offerta molto importante da 4 milioni di euro netti a stagione, più un bonus di 2 milioni e mezzo di euro per i suoi procuratori al momento della firma. La clausola rescissoria sarebbe invece fissata a 80 milioni. Nelle ultime settimane, però, dall’entourage del centravanti sarebbero arrivate nuove richieste e più alte, che hanno complicato la trattativa. La Fiorentina inizia così a percepire la sensazione che il giocatore e i suoi procuratori non siano più convinti di prolungare il contratto in scadenza nel 2023. Rocco Commisso inizia a spazientirsi sul tema, come già dichiarato, e la Juventus è sempre in agguato.