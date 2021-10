CMIT TV | Napoli e il rinnovo di Insigne: “C’è stato un disgelo”

Nel corso del TG su CMIT TV è intervenuto, dopo la Var Room, Bruno Majorano de ‘Il Mattino’ che ha parlato anche di Insigne

Nuovo appuntamento pomeridiano con la CMIT TV. Nel corso del TG è intervenuto il collega de ‘Il Mattino’, Bruno Majorano per parlare delle tematiche di casa Napoli. Il club di De Laurentiis è primo in classifica con sette vittorie su sette e legittima ambizioni da scudetto. Intanto la società ha da risolvere ancora le questioni legate al rinnovo di Insigne. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sul prolungamento del capitano del Napoli il collega ha risposto: “Rinnovo Insigne? Non ci sono novità, c’è stato un disgelo ma credo se ne parlerà dopo la sosta. C’era distanza economica tra le parti e bisognerà capire chi farà il passo verso l’altro”.