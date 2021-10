Vlahovic pronto a salutare la Fiorentina nel calciomercato di gennaio, arrivano le indiscrezioni sugli interessi di Milan e Juventus

Il mancato rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina infiamma il calciomercato. Per evitare un ridimensionamento del suo valore la prossima estate (quando mancherà un solo anno alla scadenza prevista a giugno 2023), Commisso potrebbe decidere di cederlo già a gennaio. Su di lui ci sono ormai da tempo gli occhi delle migliori società italiane e internazionali. Il Milan, in particolar modo, potrebbe decidere di acquistarlo per dare il via al dopo Ibrahimovic.

Calciomercato Milan e Juventus, il tweet di Ordine sul futuro di Vlahovic

Il noto giornalista Francesco Ordine, tramite Twitter, ha parlato proprio del futuro dell’attaccante: “Vlahovic ha rifiutato l’offerta di Comisso e si prepara a essere ceduto nel prossimo mercato. Qualcuno lo suggerisce al Milan per il dopo Ibra, altri lo fanno in orbita Juve. Ma la Juve che ha già appesantito i prossimi bilanci con gli acquisti di Chiesa e Locatelli come farà?”.